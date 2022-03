Caserta-Autostrada A/1: 89 enne percorre l’Autostrada contromano, 7.000 € di multa

Ieri pomeriggio personale della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord , durante il servizio di vigilanza autostradale, ha ricevuto una segnalazione da parte del Centro Operativo Autostradale per la presenza di un veicolo che stava percorrendo contromano la carreggiata sud dell’Autostrada A/1 nel tratto compreso tra gli svincoli dell’Asse Mediano ed l’Asse di supporto.

Gli operatori hanno rintracciato il veicolo contromano sulla carreggiata opposta all’altezza del km. 743, tra lo svincolo Asse di supporto e quello di Caserta Sud e, dopo aver bloccato il transito dei veicoli diretti in carreggiata Sud, non senza difficoltà sono riusciti ad arrestare la corsa dell’automobilista. Dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza stradale i poliziotti hanno identificato l’automobilista, un 89enne di nazionalità jugoslava sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e con il veicolo senza la prescritta copertura assicurativa, gli hanno contestato sanzioni per oltre 7.000 euro sottoponendo altresì il veicolo a sequestro amministrativo. Il conducente, tra l’altro irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per ingresso illegale sul territorio dello Stato.