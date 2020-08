Casavatore – Spaccio, fermato 38enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Alessandro Volta a Casavatore un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa ad un giovane in cambio di denaro, si è diretto all’interno di un edificio per poi tornare in strada.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un borsellino con cinque involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi e della somma di 120 euro; mentre, presso l’appartamento dello stabile da cui era uscito, hanno trovato una persona che ha dichiarato di aver appena acquistato una “dose” dallo spacciatore.

V.M., napoletano di 38 anni, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.