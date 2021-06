Casandrino – Sorpresi con un coltello, denunciati

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Campofreda a Casandrino hanno notato tre persone a bordo di un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati in via Chiacchio rinvenendo nel veicolo, nascosto sotto il tappetino lato passeggeri, un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 6 cm.

I tre, due napoletani e un salernitano di 32,40 e 52 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.