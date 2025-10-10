Casalnuovo – Scoperta una “centrale” di documenti falsi, arrestato 40enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Casalnuovo di Napoli con precedenti di polizia, anche specifici, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un soggetto dove hanno rinvenuto, ben occultati in un cassetto del comodino, numerose carte d’identità senza foto tessera ed alcune riporanti la sua effige ma recanti generalità diverse, oltre a numerose tessere sanitarie di cui alcune palesemente false, numerose carte di debito/credito intestate a vari soggetti ed emesse da diversi istituti di credito, 2 computer portatili, 2 smartphone, un apparecchio POS ed alcune foto formato tessera ritraenti diversi soggetti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.