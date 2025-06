Cardito – Sorpreso con la droga, arrestato 16enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne marocchino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Giovanni XXIII a Cardito, hanno notato il giovane che, a bordo di un motoveicolo, stava confabulando con un’altra persona.

Il predetto, accortosi della presenza degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga disfacendosi di due pacchetti di sigarette. Tuttavia, è stato prontamente bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 7 involucri di marijuana del peso di 8 grammi e di 880 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; all’interno dei due pacchetti di sigarette, invece, i poliziotti hanno rinvenuto altri 13 involucri di marijuana del peso di 15 grammi e 17 involucri di hashish del peso complessivo di circa 30 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.