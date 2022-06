Cardito – Detiene armi in casa: arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Afragola e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Salvator Rosa a Cardito dove hanno rinvenuto, dietro la cassettiera della camera da letto, una pistola “Usp Compact” cal. 9×19 con 8 cartucce, una pistola “Beretta” con 7 cartucce, entrambe con matricola abrasa, e 5 bustine contenenti 4,5 grammi circa di marijuana.

G.A., 22enne di Cardito, è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento ed è stato altresì sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.