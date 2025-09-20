Capri – Turista 87enne scomparsa e barca alla deriva, due interventi dei Carabinieri

Una giornata intensa quella di ieri per i Carabinieri dell’isola di Capri, impegnati in due diverse operazioni di soccorso.

Il primo allarme nel pomeriggio: una 87enne messicana affetta da Alzheimer si era allontanata dal gruppo organizzato con cui era arrivata sull’isola. Le ricerche sono scattate subito. A riconoscerla, tra i passeggeri di un aliscafo diretto a Sorrento, una carabiniera libera dal servizio. Le immagini delle telecamere del porto hanno confermato l’intuizione. Poco dopo, intorno alle 20:20, l’anziana è stata rintracciata da una pattuglia radiomobile a Sorrento, in stato confusionale ma in buone condizioni. Affidata ai sanitari del 118, è tornata col suo gruppo turistico.

In mattinata, invece, i militari della motovedetta caprese hanno soccorso un natante con cinque turisti australiani a bordo, tra loro due minori.

L’imbarcazione, per una rottura al timone, era rimasta alla deriva a 4 miglia dalla costa, sospinta dalla corrente. I turisti, trainati fino al porto, stanno tutti bene.