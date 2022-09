Capri – Tariffe fuori controllo, raffica di sanzioni

Capri e Anacapri: Tariffe fuori controllo. Scattano le verifiche dei Carabinieri.

Il servizio a largo raggio questa volta ha riguardato la tutela del turista e dei tanti lavoratori onesti presenti sull’isola. Nel mirino dei controlli effettuati dai Carabinieri delle stazioni di Capri e Anacapri i tassisti furbi e le loro tariffe fuori controllo. L’iniziativa è nata grazie alle diverse segnalazioni ricevute dai residenti.

50 i taxi e le auto adibite al trasporto che i carabinieri hanno controllato. Su questi 30 i tassisti sanzionati.

Le violazioni hanno riguardato la mancata esposizione del tariffario, il tassametro spento senza aver rilasciato una ricevuta per tariffa predeterminata, la mancata esposizione del cartellino identificativo del tassista e la mancata esposizione del numero da contattare per eventuali reclami. 30 sanzioni senza contare le 14 per non aver indossato la cintura di sicurezza.

L’importo complessivo delle multe non è eclatante, parliamo di “solo” 2.700 euro, ma l’operazione effettuata dai militari dell’Arma è stata voluta per dare un segnale forte e di onestà da parte dei residenti di Capri e Anacapri.