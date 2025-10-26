Capri – Rubano in un negozio, arrestati tre soggetti

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 uomini di origine russa di 47, 56 e 39 anni per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Capri, a seguito di una nota pervenuta al locale ufficio di polizia, sono intervenuti presso un negozio di via Camerelle a Capri per una segnalazione di un furto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno accertato che i 3 soggetti in questione si erano resi responsabili del furto di 3 borse di un noto marchio, occultandole addosso prima di darsi alla fuga.

A seguito di un’attività di indagine lampo, gli operatori sono riusciti a rintracciare e bloccare due di essi in zona porto; il terzo, invece, è stato raggiunto e bloccato mentre stava tentando di lasciare l’isola.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.