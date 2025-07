Capri – Droga per l’isola dei faraglioni, sequestro dei Carabinieri

Quasi mezzo chilo di hashish in 5 panetti. 431 grammi per la clientela caprese, un servizio di vendita diretto sull’isola dei faraglioni di terra, di mezzo e di fuori.

A gestire la piccola piazza di spaccio, smantellata dai Carabinieri della stazione di Capri, il 55enne L. M..

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto lo stupefacente, materiale per il confezionamento e bilancini per pesare le dosi. In una scatola di scarpe anche 1200 euro in contante ritenuto provento illecito.

M. è ora in carcere, in attesa di giudizio.