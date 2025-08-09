Capri – Blitz dei Carabinieri, arrestato pusher

Pusher a Capri, denunciato dopo il blitz dei Carabinieri.

I militari della stazione di Anacapri e quelli dello squadrone eliportato cacciatori Puglia, hanno perquisito l’abitazione di un 50enne già detenuto ai domiciliari.

Sul tetto dell’abitazione 35 grammi di hashish, 2,85 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e contante ritenuto provento illecito.

In un’area impervia montana di pertinenza dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato 207 cartucce calibro 12 e 194 calibro 24. Per le munizioni è stato denunciato anche il figlio.