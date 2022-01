Capodimonte – Violazione della quarantena, denunciata 59enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso una struttura ricettiva in via Santa Teresa degli Scalzi dove hanno rintracciato una 59enne milanese che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positiva al Covid-19 dal 27 dicembre 2021.

Per tale motivo la donna è stata denunciata per violazione della quarantena obbligatoria per positività al Covid-19.