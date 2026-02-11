Fonte Ansa

Canada – Sparatoria in una scuola, 9 morti e 27 feriti

Nove morti e 27 feriti, questo il pesante bilancio di una sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Secondo i media canadesi l’assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull’identità del sospettato. Durante la perquisizione della scuola, la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco; una settima, ferita, è morta durante il trasporto in ospedale. Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un’abitazione a che si ritiene sia “collegata all’incidente”. Gli agenti stanno perquisendo altre abitazioni e proprietà nella comunità per verificare se ci siano altri siti collegati alla strage.