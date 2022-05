Canada – Giovane armato vicino ad una scuola a Toronto: ucciso dalla polizia

Ucciso dalla polizia un 20enne armato di fucile vicino ad una scuola di Toronto. A due giorni dalla strage nella scuola in Texas, la presenza di una persona armata ha creato il panico e tutti gli istituti della zona sono stati chiusi fino all’intervento della polizia. Due agenti hanno sparato al giovane armato e lo hanno ucciso. Il capo della polizia, James Ramer, non ha fornito ulteriori dettagli perché c’è un’inchiesta in corso.