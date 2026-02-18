Campania – Venti forti per domani, la Protezione Civile emana allerta meteo

ALLERTA METEO PER VENTI FORTI E MARE AGITATO DALLE 8 DI DOMANI MATTINA.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti prevalentemente sud-occidentali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.