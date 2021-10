Campania – Temporali e raffiche di vento, allerta meteo da domani mattina

Allerta meteo Gialla

Venerdì 22 ottobre dalle 6 alle 23.59

Zone 1, 2 e 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini)

Temporali anche intensi

Raffiche di vento nei temporali

Il quadro meteo evidenzia la possibilità di temporali caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, che potrebbero causare danni alle coperture e alle strutture provvisorie o caduta di rami o alberi dovuti alle raffiche di vento. Potrebbero verificarsi anche fulmini e grandine.

A questo quadro meteo è associato un possibile dissesto idrogeologico per temporali di colore Giallo con fenomeni di impatto al suolo che vanno dal pericolo di caduta massi e frane anche in assenza di precipitazioni agli allagamenti.

E, in particolare:

– Ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

– Possibili cadute massi in più punti del territorio;

– Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.​

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di prestare la massima attenzione ponendo in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani.