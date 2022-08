Campania – Piano cinema 2022: 69 progetti finanziati per 1.250.000 euro

Pubblicate le graduatorie. La Regione sostiene la promozione del cinema e dell’audiovisivo

Sul BURC n. 66 del 1° agosto 2022 sono in pubblicazione le graduatorie relative all’Avviso pubblico “Piano Cinema 2022 – Promozione e diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva”.

Le risorse finanziarie pari a € 1.250.000 sono destinate alla concessione dei singoli contributi per:

✔ Iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva con budget superiore a € 25.000 Categorie A) Festival, B) Rassegna C) Premio.

✔ Iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva con budget uguale o inferiore a € 25.000 – Categoria D) Iniziative Low Budget.

I contributi sono concessi nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014.

Risultano pervenute in totale n. 94 istanze di contributo così suddivise;

➡️ n. 34 istanze per la Categoria A) Festival

➡️ n. 16 istanze per Categoria B) Rassegna

➡️ n. 2 istanze per Categoria C) Premio

➡️ n. 42 istanze per la Categoria D) Iniziative Low Budget.

All’esito della verifica formale di ammissibilità, le domande ammissibili sono state sottoposte a valutazione di merito da parte di una Commissione nominata con Decreto Dirigenziale della Regione Campania.