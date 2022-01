Campania in zona gialla da domani: cosa cambia

AVVISO: ZONA GIALLA

Da lunedì 17 gennaio, la Campania passerà in zona gialla. Cosa cambia

📌 Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi all’aperto, non solo al chiuso;

📌 Ci si può spostare tra Regioni e Comuni senza l’autocertificazione e senza green pass;

📌La zona gialla non prevede il coprifuoco;

📌Aperti bar e ristoranti, ma si può mangiare al chiuso solo se si ottiene il super green pass (obbligatorio dal 10 gennaio anche per consumare all’aperto nelle strutture di ristorazione);

📌 Le discoteche sono chiuse in zona gialla fino al 31 gennaio 2022;

📌 Il super green pass serve anche per le cerimonie pubbliche e le feste (dal 10 gennaio comprese quelle per i matrimoni)

📌 Cinema, teatri, luoghi di spettacolo, stadi, eventi sportivi sono aperti solo a chi ha il super green pass e con mascherina Ffp2;

📌 Tutti i negozi e i centri commerciali sono aperti (dal 1° febbraio 2022 serve il green pass base, ad eccezione dei servizi essenziali);

📌 In zona gialla sono aperti i parrucchieri e i centri estetici (dal 20 gennaio 2022 serve il green pass base);

📌 aperte palestre, piscine e centri benessere (dal 10 gennaio serve il super green pass anche all’aperto);

📌 Si va a scuola regolarmente, le scuole di ogni ordine e grado sono aperte in zona gialla;

📌 Dal 10 gennaio il super green pass serve per salire su bus urbani ed extraurbani, treni regionali, metropolitana, tram e sugli altri mezzi del trasporto pubblico locale. Obbligatoria la mascherina Ffp2.