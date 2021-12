Campania – Allerta meteo fino a domani alle 10

Allerta Gialla su tutta la Campania fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre

Neve a quote collinari. Rovesci e temporali

Rischiò frane, caduta massi, allagamenti

.

Permane in Campania la perturbazione che sta portando piogge e temporali.

Ancora fino alle 10 di domani mattina potranno verificarsi rovesci.

Permane anche in assenza di precipitazioni il rischio idrogeologico per frane, caduta massi, allagamenti.

.

Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone interne, già intorno ai 600 metri di altezza.

.

​La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi ​sia in ordine al rischio idraulico e idrogeologico che al rischio neve anche in linea con i rispettivi Piani comunali​.

Si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se dotati di pneumatici da neve.

.

Prosegue intanto il supporto ai Comuni interessati dal maltempo dei giorni scorsi da parte della Sala operativa regionale.