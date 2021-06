Campagna Antincendi Boschivi 2021: riunione in Prefettura

Nella giornata di ieri, 23 giugno, si è svolta, presso il Palazzo di Governo, in occasione dell’avvio della Campagna Antincendi Boschivi 2021, una riunione finalizzata a verificare lo stato delle iniziative assunte dagli enti competenti in materia e a favorire ogni utile forma di collaborazione tra tutte le componenti del sistema di Protezione Civile.

Nel corso dell’incontro – cui hanno partecipato rappresentanti della Regione Campania, delle Forze dell’ordine con i Carabinieri forestali, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’ANCI, dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e della Comunità dei Monti Lattari – sono state esaminate le problematiche connesse ai rischi derivanti dal fenomeno degli incendi delle aree boschive e le misure organizzative idonee al potenziamento della capacità di risposta del sistema, al fine di migliorarne l’efficacia in termini di previsione, prevenzione e lotta attiva.

E’ stata condivisa, anche alla luce delle raccomandazioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2023, l’importanza del coordinamento di tutte le componenti statali e locali impegnate sul territorio per garantire la massima sinergia operativa anche attraverso l’implementazione della circolarità dei flussi informativi.

Si è altresì concordato sull’importanza – anche tenuto conto, della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre p.v., emanata in data 14 giugno scorso dalla Regione Campania – dell’adozione, da parte dei Comuni, di misure adeguate per arginare il fenomeno, tra cui l’aggiornamento e/o redazione dei Piani comunali di Protezione Civile, con particolare riferimento al rischio degli incendi di interfaccia, l’emanazione delle ordinanze di competenza sindacale, l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, l’implementazione delle reti di idranti per l’approvvigionamento idrico necessario alle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco.

Prosegue l’attività avviata dalla Regione Campania, congiuntamente ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco, inerente il percorso di formazione dei volontari ai fini dell’osservazione delle aree boschive e della tempestiva segnalazione degli inneschi di incendio.

E’ assicurato, inoltre, un rafforzamento dell’attività di vigilanza e controllo del territorio da parte di tutte le Forze di Polizia.