Calendario Serie C girone C 2020/21. La Turris esordisce a Taranto

Oggi, 9 Agosto 2021, alle ore 19, sono stati stipulati i calendari dei 3 gironi di serie C.

Ecco dunque, il girone della Turris:

Giornata 1:

Taranto vs Turris

Giornata 2:

Turris vs Monopoli

Giornata 3:

Foggia vs Turris

Giornata 4:

Turris vs Picerno

Giornata 5:

Vibonese vs Turris

Giornata 6:

Catania vs Turris

Giornata 7:

Turris vs Latina

Giornata 8:

Bari vs Turris

Giornata 9:

Turris vs palermo

Giornata 10:

Turris vs Campobasso

Giornata 11:

Fidelis Andria vs Turris

Giornata 12:

Turris vs Juve Stabia

Giornata 13:

Monterosi Tuscia vs Turris

Giornata 14:

Turris vs Catanzaro

Giornata 15:

Virtus Francavilla vs Turris

Giornata 16:

Turris vs Avellino

Giornata 17:

Potenza vs Turris

Giornata 18:

Turris vs Acr Messina

Giornata 19:

Paganese vs Turris