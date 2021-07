Caldo e cambiamenti climatici, iniziative e cambiamenti troppo lenti per rallentare un disastro

Nuovo disastro ambientale e stavolta riguarda la nostra terra con la Sardegna che brucia da giorni.

Il termometro delle temperature raggiunge punti che in passato difficilmente sfiorava trasformando una condizione anomala in normalità, al punto che noi stessi ci stiamo abituando ad un clima così rigido. Il nostro unico pensiero infatti rimane: “speriamo domani non faccia troppo caldo altrimenti in spiaggia mi sciolgo”, “dove andiamo quest’anno in vacanza, che bello il caldo lo amo”. Diciamoci la verità, per tutti o quasi le nostre preoccupazioni sull’aumento delle temperature sono queste. Ma se lo spirito di sopravvivenza dice che a vincere non è il più forte ma chi si adatta, in questo caso l’abituarsi non è da cogliere come un aspetto positivo bensì preoccupante. Non possiamo abituarci a cambiamenti climatici così estremi che noi stessi generiamo, quanto più bisognerebbe intervenire per garantire semplicemente un futuro. Sì, perché di questo passo viene messo in discussione. Sembra però che questo ragionamento a molti non interessa, come se fosse un argomento paranormale, distaccato dalle nostre vite.

Eppure quanti morti ci sono per il caldo, quanti paesi nel mondo soffrono per le temperature estreme che non sembrano arrestarsi ma che anzi, aumentano col trascorrere del tempo. Senza dimenticare fenomeni atmosferici completamenti opposti ma inevitabilmente collegati ad esso. Tempeste, tifoni, tornadi, inondazioni, sono solo alcuni dei fenomeni che da tempo ormai assistiamo.

Il problema climatico è un problema serio che non può non essere considerato. Certo, nel tempo ci sono state delle iniziative, dei cambiamenti, come la promozione di politiche Green; l’accordo di Parigi; il contrasto agli allevamenti intensivi, ma sono troppi poche o troppo lente per arrestare o rallentare un disastro.

Abbiamo, purtroppo, la presunzione di essere padroni nel mondo che ci ospita ma così non è, l’equilibrio tra uomo e natura è necessario per permettere la nostra esistenza e di tutte le specie esistenti. Non è retorica ciò che viene sottolineato in questo articolo, ma semplicemente la consapevolezza che bisogna pretendere e volere un cambiamento.