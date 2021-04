Caldarola: “Tono della discussione da stigmatizzare, ma mi è stato negato un diritto!”

Sull’episodio avvenuto in Consiglio Comunale è intervenuto il Consigliere Luigi Caldarola:

“Il tono della discussione è sicuramente da stigmatizzare; i toni sono stati alti ma la verità è che il Presidente Frulio in tutti i modi ha cercato di farmi tacere nonostante fosse così palese che ci fossero ombre sull’atto più importante che produce l’amministrazione. Io volevo e tuttora voglio conoscere il pensiero dei revisori contabili, che hanno espresso un parere favorevole, ma su un atto viziato da alcune delibere non corrette. Per quanto l’episodio sia stato brutto nei toni, la realtà è che sono stato zittito con una reazione che scaturisce da un comportamento del presidente che non mi ha permesso di esprimere un diritto proprio dei consiglieri comunali mettendo a tacere non Luigi Caldarola, ma l’intero consiglio comunale”.