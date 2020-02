Caivano – Spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 25enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un uomo a bordo di un’auto e gli hanno intimato l’alt.

Il conducente, alla vista della pattuglia, ha accelerato la marcia fino a quando, dopo un inseguimento, i poliziotti lo hanno raggiunto in via Pisacane a Caivano dove l’uomo è stato bloccato dopo aver impattato contro la vettura di servizio.

I poliziotti hanno rinvenuto nell’auto due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1 grammo, uno di marijuana di circa 2 grammi e la somma di 545 euro.

Massimiliano Luiso, 25enne casertano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento ed è stato sanzionato per guida senza patente.