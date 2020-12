Caivano – Spaccia in casa, 20enne arrestato dopo un inseguimento sul tetto

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Atellana a Caivano una persona che ha lanciato qualcosa da un balcone ad un uomo a bordo di uno scooter il quale, poco dopo, salite le scale dell’edificio, ha consegnato una banconota allo spacciatore che, alla loro vista, ha tentato la fuga verso l’attico dello stabile.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 34 involucri con 13 grammi circa di cocaina e di 200 euro.

F. P., 20enne acerrano sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione.