Caivano – Sorpreso a cedere droga, fermato un uomo

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Atellana a Caivano hanno notato il predetto a bordo di un’autovettura che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto in via Armando Diaz è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato. Il 27enne, inoltre, durante la fuga ha lanciato dal finestrino 6 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 15 grammi prontamente recuperati dagli agenti; lo stesso è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e 70 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto circa 4 grammi di hashish.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.