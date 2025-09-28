Caivano – Consegna un proiettile al parroco durante l’Eucaristia, arrestato 75enne

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto un 75enne napoletano, con precedenti di polizia, per atti persecutori aggravati dal metodo mafioso.

In particolare, l’uomo, durante la celebrazione eucaristica presso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, al momento della comunione ha consegnato al parroco un foglio contenente un proiettile.

A seguito dell’accaduto, l’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti del Commissariato di Afragola e dai militari della Stazione dei Carabinieri di Caivano; dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il 75enne aveva già posto in essere condotte persecutorie nei confronti del sacerdote.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato associato in carcere.