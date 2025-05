Caivano/Afragola – Associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti: in carcere 5 persone

Nella mattina odierna personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Afragola ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Napoli – sezione GIP – nei confronti di cinque soggetti di Caivano e Afragola, gravemente indiziati di far parte di una associazione per delinquere stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto del tipo cocaina, radicata nei comuni di Afragola, Cardito e Caivano nel 2022.

Le attività d’indagine, svolte sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sono state esperite attraverso attività tecniche e numerosi servizi di osservazione e controllo effettuati su strada dal personale della Polizia di Stato.

La piattaforma probatoria è stata successivamente implementata dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

L’indagine si colloca nel contesto della continua attività di controllo del territorio e contrasto al fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti.