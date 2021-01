Cagliari- Napoli: 1-4. Gli azzurri tornano alla vittoria con un poker alla Sardegna Arena. Super Zielinski

Il Napoli batte il Cagliari alla Sardegna Arena per 4 reti ad 1: doppietta di Zielinski intervallata dalla rete del momentaneo pareggio di Joa Pedro, e reti di Lozano e Insigne. Partita dominata in lungo e largo dagli azzurri, controllano la gara si dall’inizio. Azzurri che dilagano solo nella ripresa, dopo che Joa Pedro aveva agguantato il pareggio per gli isolani, complice un’indeciso di Maksimovic. Protagonista assoluto del match Piotr Zielinski, che apre il match al 25’ del primo tempo con un bolide dal limite e da il via alla goleada con una magia in area al 60’. Al 74’ è Lozano a chiudere il match, con una rete sottoporta, dopo una difesa di palla di forza di Petagna. Sigillo finale del capitano Insigne, che batte Cragno dagli 11 metri, all’86’: rigore guadagnato da Di Lorenzo (fallo di mano di Caligara). Con la vittoria odierna gli azzurri tornano in zona Champions al quarto posto, scavalcando il Sassuolo, sconfitto a Bergamo.

Cagliari- Napoli: 1-4 (pt 0-1)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas (87′ Rrahmani), Mario Rui (87′ Ghoulam), Bakayoko (87′ Lobotka), Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski (77′ Elmas), Insigne, Petagna (77′ Politano). A disp.Meret, Contini, Hysaj, Demme, Llorente. All.Gennaro Gattuso

Cagliari: Cragno, Zappa, Walukievicz, Ceppitelli, Lykogiannis, Nandez, Marin, Gaston Pereiro (56′ Tramoni), Joao Pedro (83′ Caligara), Sottil (68′ Tripaldelli), Simeone (83′ Pavoletti). All. Eusebio Di Francesco

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Marcatori: 25′ P. Zielinski, 60′ Joao Pedro, 62′ P. Zielinski, 74′ H. Lozano, 86′ L. Insigne

Note: espulso Lycogiannis al 65′ per doppia ammonizione. Ammoniti Zielinski, Sottil.