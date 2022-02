Cagliari – Napoli 1-1, Spalletti: “Partita complicata, non abbiamo mai avuto la gara in mano”

“Il pareggio lo prendiamo con favore perché non abbiamo mai avuto la partita in mano”. Luciano Spalletti sincero e molto razionale dopo il match di Cagliari.

“Probabilmente avremmo meritato anche di meno rispetto a quello che il Cagliari ha mostrato. Noi siamo stati penalizzati dalle assenze ma non siamo stati neppure capaci di esprimere quello che potevamo”.

“Dopo le partite in Europa può capitare che non si hanno le necessarie energie. Possiamo anche essere contenti oggi per il risultato perché è stata una sfida che si è complicata e non è mai stata semplice per noi”.

“Purtroppo non riusciamo ad essere mai al completo. Quando sembra che la rosa sia a posto, perdiamo sempre qualche uomo. Però devo fare i complimenti a quelli che nonostante gli acciacchi sono entrati come Osimhen e Fabian”.

“E’ banale dire che oggi avremmo voluto il successo in tutti i modi, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ai ragazzi non posso dire nulla, perché conosco la loro disponibilità e oggi tutti hanno fatto quello che era possibile”.

“In questo momento del campionato tutte le gare sono difficili anche per chi è davanti in classifica. Adesso ci aspettano altri appuntamenti importanti e speriamo di poterli affrontare con tutti gli uomini a disposizione”.