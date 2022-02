Cagliari-Napoli: 1-1. La rabbia di Osimhen e tre miracoli di Ospina (colpevole sul gol del Cagliari) consentono al Napoli di guadagnare un punto d’oro

Finisce 1-1 tra Cagliari e Napoli: a Pereiro (58°) risponde Osimhen (87°). Partita dura sin dalle prime battute: l’undici di Mazzarri la butta sulla fisicità ed a farne le spese è Di Lorenzo, che al 27° è costretto ad abbandonare il campo. I primi 45 minuti si chiudono con 2 parate centrali, anche se non semplici, di Cragno su Di Lorenzo e Mario Rui. Nella ripresa c’è solo il Cagliari in campo: al 58° Pereiro porta avanti gli isolani, favorito da una papera di Ospina. Dopo l’errore, però, il portiere colombiano si riscatta con almeno tre interventi miracolosi. Quando tutto sembrava perduto però, ci mette la testa Osimhen, che con un gol a tre minuti dalla fine regala un punto che, per quanto visto in campo, vale oro.

Tabellino

Cagliari-Napoli: 1-1 (pt 0-0)

CAGLIARI: Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Baselli (82′ Zappa), Grassi (74′ Marin), Deiola, Dalbert (95′ Lykogiannis), Joao Pedro, Pereiro (82′ Pavoletti). All: Mazzarri

NAPOLI: Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus(67′ Fabian Ruiz) Di Lorenzo (27′ Malcuit, 83′ Zanoli), Demme (67′ Ounas), Zielinski, Mario Rui, Elmas, Mertens, Petagna (67′ Osimhen). All: Spalletti.

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 58′ Pereiro, 87′ V. Osimhen

Note: ammoniti Joao Pedro, Malcuit, Koulibaly