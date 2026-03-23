Cagliari – Napoli 0-1, le pagelle: McTominay un gigante, De Bruyne lampi di classe

Milinković-Savić 6: praticamente spettatore. Il Cagliari crea pochissimo, ma lui è attento nelle rare uscite. Sonni tranquilli

Beukema 6,5: solido e sempre in controllo. Non concede nulla agli attaccanti avversari. Statuario

Buongiorno 6,5: guida bene la linea e partecipa all’azione del gol. Conferma il suo momento positivo. Imponente

Olivera 5,5: un po’ impreciso e rischioso in impostazione. Prestazione sotto il suo standard. Opaco (dall’84’ Juan Jesus s.v.)

Politano 6,5: tra i più vivaci: crea pericoli e costringe Caprile a più interventi. Trottola (dal 76′ Spinazzola s.v.)

Gilmour 6,5: buona gestione del pallone e presenza costante. Metronomo (dal 77′ Anguissa s.v.)

Lobotka 6: non brillantissimo e meno preciso del solito nel ritmo e nella costruzione ma si sacrifica molto lasciando Gilmour in impostazione. Scolastico (dal 55′ Alisson 6: contribuisce a tenere il Cagliari schiacciato all’indietro con le sue scorribande. Quando parte mette pressione alla difesa avversaria. Furetto)

Gutiérrez 6: spinge con continuità, dietro concede qualcosa ma nel complesso non sfigura. Diligente

De Bruyne 6,5: lampi di classe: non è ancora al top, ma si vedono giocate di alto livello. Recuperato

McTominay 7: decide la partita dopo pochi secondi. Dominante anche fisicamente: migliore in campo. Gigante

Højlund 5,5: si sbatte ma incide poco. Ben contenuto dalla difesa del Cagliari. Imbavagliato