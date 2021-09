Buttol – Sospeso dipendente coinvolto in un indagine giudiziaria

La Buttol Srl ha appreso, da notizie di stampa, del coinvolgimento di un proprio dipendente in un’inchiesta giudiziaria. È necessario chiarire che il dipendente, assorbito in virtù del passaggio di cantiere nell’ambito della commessa del comune di Maddaloni, risulta coinvolto soltanto a titolo personale e nulla c’entra con le attività della Buttol, totalmente estranea alla vicenda che tira in ballo un’altra azienda del settore igiene urbana. L’Azienda ha attivato la procedura per la sospensione in via cautelare del dipendente.