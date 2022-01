Buonajuto: “Lavoriamo ad un Piano Comunale di Ripresa e Resilienza per Ercolano”

Buonajuto: “Lavoriamo ad un Piano Comunale di Ripresa e Resilienza per Ercolano”

“Con l’insediamento della Cabina di Regia del Pnrr guidata dall’ex Ministro Gino Nicolais, facciamo un ulteriore passo avanti verso la concretizzazione di quello che immaginiamo possa essere il Piano Comunale di Ripresa e Resilienza della città di Ercolano” – è quanto ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto a margine della prima riunione dell’organismo chiamato a sostenere e velocizzare i progetti da attuare sul territorio nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“La realizzazione di un nuovo waterfront che possa unire il molo borbonico con Portici e Torre del Greco, il progetto della cabinovia del Vesuvio sono solo alcuni dei progetti che inseriremo in quello che potremmo ribattezzare ‘Piano Comunale di Ripresa e Resilienza’ e che vorremmo utilizzare per sfruttare al meglio tutte le opportunità che possono derivare dal PNRR. Una sfida ambiziosa, ma che sono sicuro, ci permetterà di realizzare nei prossimi anni alcune opere e migliorare alcuni servizi. Di concerto con il professor Nicolais, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità manifestata, abbiamo già tracciato una serie di linee guide che ci porteranno alla definizione in tempi utili dei progetti da candidare e delle opere da realizzare” – conclude il primo cittadino.