Buonajuto (Anci): “Solidarietà e vicinanza al collega Sagristani”

“Ho voluto esprimere solidarietà e vicinanza a nome di tutti i sindaci dell’Anci al collega Piergiorgio Sagristani vittima di un atto vergognoso da parte di ignoti che hanno esposto un manichino impiccato in una frazione di Sant’Agnello” – è quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“Purtroppo quanto accaduto al collega Sagristani è solo l’ultimo atto intimidatorio in ordine di tempo e che vede protagonista un amministratore locale. Io stesso mi sono trovato in un’analoga vicenda e comprendo quindi lo smarrimento e il senso di rabbia. Atti ignobili e vili, ma sono sicuro che quanto accaduto non fermerà l’azione amministrativa di Piergiorgio, che continuerà a lavorare nell’interesse della crescita della sua comunità” – conclude Buonajuto.