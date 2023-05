Buonajuto (Anci): ‘Siamo tutti con Carlo! Quanto accaduto a Nola non fermerà il lavoro di Buonauro’

“Siamo tutti con Carlo Buonauro! Ho voluto esprimere a nome di tutti i sindaci dell’Anci vicinanza e solidarietà al collega primo cittadino di Nola per il vile e gravissimo atto che ha subito la scorsa notta. Quanto accaduto non ammette nessuna scusante e sono convinto che gli autori saranno assicurati alla giustizia in tempi celeri. Al collega primo cittadino, alla sua famiglia e alla comunità di Nola va il nostro sostegno. Quanto accaduto non fermerà l’azione amministrativa di Carlo, che sono sicuro continuerà a lavorare nell’interesse della sua comunità” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci in merito alla vicenda che ha visto protagonista il sindaco di Nola.