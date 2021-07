Bruxelles – In mostra i cappelli degli artigiani italiani

C’è tempo fino al 31 agosto per visitare a Bruxelles l’originale mostra organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura “Il cappellaio pazzo” ispirata all’omonimo personaggio di Alice nel paese delle meraviglie, simbolo del desiderio, nascosto in ognuno di noi, di liberarsi dai vincoli e dalle ristrettezze del tempo per esprimersi come vuole la fantasia.