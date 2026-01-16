Nell’ambito dell’ampio dispositivo di controllo economico del territorio ordinariamente posto in essere dai Reparti della Guardia di finanza operanti nel Distretto della Corte d’Appello di Brescia, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria hanno sottoposto a controllo un TIR nella zona industriale della provincia di Bergamo rinvenendo un ingente carico di cocaina.

In particolare, a seguito di mirati servizi di appostamento e controllo organizzati nelle principali zone industriali e commerciali delle province di Brescia e Bergamo, ritenute, anche sulla scorta di un’analisi di rischio connessa al contrasto dei traffici illeciti economico-finanziari, possibili luoghi di interesse investigativo, una pattuglia impiegata in servizi di osservazione dinamica notava in un comune della provincia orobica movimenti sospetti di un autoarticolato.

Nello specifico, l’autista del mezzo pesante, con particolare circospezione, saliva all’interno del rimorchio, sino all’arrivo di un’autovettura che si affiancava allo stesso.

Le conseguenti operazioni di controllo, avviate prontamente dai militari all’atto della consegna di sette voluminosi borsoni al conducente dell’automobile, consentivano di rinvenire 150 panetti contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 160 chilogrammi, che sul mercato avrebbe potuto fruttare circa venti milioni di euro.

In ragione delle evidenze raccolte e di concerto con la competente Autorità giudiziaria, i due soggetti di origine albanese venivano tratti in arresto e tradotti alla Casa Circondariale di Bergamo, a disposizione dell’Autorità magistratuale.

Sulla scorta degli elementi probatori allo stato acquisiti, pertanto, in attesa della definitività del giudizio, sussiste la presunzione di innocenza degli indagati.