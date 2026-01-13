Brescia – Fermato al casello per un controllo viene sorpreso con oltre 440mila euro

Nel corso del pomeriggio del 12 gennaio, a Brescia, i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno deferito in stato di libertà un uomo di 43 anni, residente in provincia di Mantova, per ipotesi di riciclaggio. L’uomo è stato fermato nei pressi dell’uscita autostradale “Brescia Centro” mentre viaggiava a bordo di un’autovettura. Nel corso degli accertamenti e della perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro la somma di 260.000 euro in contanti, occultata all’interno dell’auto in vani appositamente ricavati sotto i sedili lato passeggero e lato guida. Gli accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione dell’uomo, dove è stata rinvenuta un’ulteriore somma di 180.000 euro in contanti, portando l’importo complessivo sequestrato a circa 440.000 euro. L’intera somma è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti.