Brasile – Foresta amazzonica vicina al punto di non ritorno: persi 52 milioni di ettari

L’Amazzonia brasiliana ha perso 52 milioni di ettari di vegetazione negli ultimi 40 anni, un territorio dell’estensione della Francia. Lo rende noto un rapporto pubblicato da MapBiomas. Allevamento e agricoltura sono tra i principali fattori del disboscamento, che si sta avvicinando ad un punto di non ritorno. Secondo il ricercatore Bruno Ferreira, di MapBiomas, “l’Amazzonia brasiliana si sta avvicinando alla fascia del 20-25% indicata dalla scienza come possibile punto di non ritorno del bioma, a partire dal quale la foresta non è più in grado di sostenersi”.