L’Amazzonia brasiliana ha perso 52 milioni di ettari di vegetazione negli ultimi 40 anni, un territorio dell’estensione della Francia. Lo rende noto un rapporto pubblicato da MapBiomas. Allevamento e agricoltura sono tra i principali fattori del disboscamento, che si sta avvicinando ad un punto di non ritorno. Secondo il ricercatore Bruno Ferreira, di MapBiomas, “l’Amazzonia brasiliana si sta avvicinando alla fascia del 20-25% indicata dalla scienza come possibile punto di non ritorno del bioma, a partire dal quale la foresta non è più in grado di sostenersi”.
Brasile – Foresta amazzonica vicina al punto di non ritorno: persi 52 milioni di ettari
