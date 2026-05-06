Brasile – Aereo da turismo si schianta su un palazzo subito dopo il decollo a Belo Horizonte: tre morti

Lunedì 4 maggio 2026, tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite in seguito allo schianto di un piccolo aereo contro un edificio residenziale nella grande città brasiliana di Belo Horizonte, in Brasile. Il pilota e il copilota sono morti sul colpo, mentre altri tre passeggeri sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, come confermato in un comunicato dai vigili del fuoco dello stato di Minas Gerais. Una persona, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è deceduta a causa delle ferite riportate, mentre le altre due rimangono ricoverate in ospedale in condizioni stabili.