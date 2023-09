Braga – Napoli 1-2, le pagelle: Di Lorenzo inarrestabile, male Anguissa

MERET 6: poche parate degne di nota, incolpevole sul gol subito. Graziato dal palo nel finale. Fortunato

DI LORENZO 7: trova la rete che sblocca il match con un tiro beffardo. Copre tutta la fascia, si conferma ormai tra i migliori terzini d’Europa. Inarrestabile

RRAHMANI s.v.: esce dopo un quarto d’ora per infortunio. (dal 14′ OSTIGARD 5,5: sbroglia qualche situazione pericolosa rischiando anche l’autogol. Non mancano però sbavature, come la palla persa in occasione del gol portoghese. Sbadato)

JUAN JESUS 5,5: primo tempo di personalità e controllo, nella ripresa sbanda un po’. Blanda la marcatura sul gol lusitano. Luci e ombre.

OLIVERA 6: in fase difensiva non commette grosse sbavature, si vede poco in fase di spinta. Senza infamia e senza lode

ANGUISSA 5: tante palle perse e troppi falli in zone pericolose del campo. Poco filtro e scarsa presenza in mediana. Irriconoscibile

ZIELINSKI 6,5: resta sempre nel vivo del gioco provando a creare qualcosa di importante. Propizia l’autogol che decide il match. Iperattivo (dal 90′ NATAN s.v.)

LOBOTKA 6: sembra meno appariscente rispetto allo scorso anno ma fa anche tanto lavoro sporco. Sempre pronto a pulire palloni e a riavviare l’azione. Ordinato

POLITANO 6: buon primo tempo, quando alimenta la catena di destra con Di Lorenzo affondando con una certa pericolosità. Cala un po’ nella ripresa. Volenteroso (dal 65′ RASPADORI 5,5: entra in una fase di gara in cui l’inerzia pende verso gli avversari. Con gli azzurri più schiacciati non trova molti spunti. Abbacchiato)

OSIMHEN 6,5: il gol non arriva ma è sempre il più pericoloso dei suoi. Si mangia un gol fatto in avvio, chiama il portiere avversario al miracolo. Poi fa tremare la traversa con un bolide dei suoi. Assatanato (dal 90′ SIMEONE s.v.)

KVARA 6: nella prima frazione è vivo e trova qualche giocata di qualità. Nella ripresa cala vistosamente e diventa prevedibile. Da lui ci si aspetta ben altro. Sonnacchioso (dal 65′ ELMAS 5,5: anche lui entra in una fase di sofferenza per il Napoli e finisce per toccare pochi palloni correndo spesso a vuoto. Evanescente)