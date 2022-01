Botti di fine anno – A Napoli uomo colpito da un proiettile vagante, 14 feriti in Campania

Come riportato dall’Ansa, non sono mancati i festeggiamenti con i fuochi d’artificio e non mancano i feriti. Un 40enne a Taranto ha perso una mano, nella provincia di Ascoli Piceno è rimasto gravemente ferito un giovane.

A Napoli un uomo è stato colpito da un proiettile vagante: totale dei feriti in Campania è di 14 persone.

Feriti anche in altre parti d’Italia: quattro in Puglia, tre dei quali hanno subito amputazioni a causa dei botti. Uno in Sardegna, rischia di perdere tre dita.