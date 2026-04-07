Boscotrecase – Non pagano il conto del ristorante, nei guai coppia

Boscotrecase (Na): Non pagano il conto ma la sorpresa arriva dopo lo scontrino. Carabinieri arrestano 38enne

“Chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 516 Euro”. Recita così l’articolo 641 del codice penale e spesso si fa riferimento a quei casi in cui qualcuno non paga il conto del ristorante e scappa.

Sono diversi i casi avvenuti in tutta Italia. Dalla tavolata che pian piano sparisce con la scusa della sigaretta al trenino di persone che mentre festeggiano prendono la porta d’uscita senza più rientrare.

In molti casi si conclude con un nulla di fatto o una denuncia a piede libero e nella migliore delle ipotesi il cliente – anche per evitare la gogna mediatica una volta scoperto – paga. In questo caso però i commensali, specie una, non se lo aspettavano proprio l’epilogo di una cena con il conto che si è rivelato davvero salato.

Siamo a Boscotrecase a sud di Napoli. Una coppia entra in una pizzeria a via Nazionale. Lei ha 38 anni ed è originaria della Romania mentre lui ha 32 anni ed è del Marocco.

I due si accomodano e mangiano due pizze con tanto di bibite. La cena termina e arriva il conto da pagare. L’importo è verosimilmente onesto: 40 Euro. I due sono estremamente sereni e riferiscono alla titolare del ristorante che non pagheranno perché non hanno denaro. I clienti non temono la minaccia della chiamata al 112 e attendono tranquillamente l’arrivo della pattuglia dei carabinieri della stazione di Trecase.

“Non abbiamo soldi e non pagheremo, denunciateci pure”. La serafica esclamazione dei due non scompone i militari che procedono nell’identificarli. La coppia dice di non avere con sé i documenti ma i militari vogliono approfondire il controllo per comprendere bene con chi hanno a che fare. Dai terminali la sorpresa. La donna risulta essere colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver trasgredito a delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, ragion per cui il Tribunale di Lucca aveva emesso il provvedimento.

L’uomo quindi è stato denunciato ed è a piede libero mentre per la 38enne si sono aperte le porte del carcere. Questa mattina i carabinieri hanno trasferito la donna a Secondigliano