Boscotrecase – Lavori di distrettualizzazione della rete, martedì mancanze d’acqua. Ecco i dettagli e le zone

Gentile utente,

comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di BOSCOTRECASE.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22:00 di martedì 15 luglio 2025 alle ore 01:00 di mercoledì 16 luglio 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CORSO UMBERTO I

VIA ANNUNZIATELLA

VIA CARDINALE G.PRISCO

VIA CASA PATAZZO

VIA DESIDERIO

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIORDANO

VIA GIOVAN BATTISTA MONACO

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA MATRONE

VIA MONSIGNOR GIUSEPPE IZZO

VIA NINO BIXIO

VIA SALVO D’ACQUISTO

VIA TENENTE ARNALDO CAROTENUTO

VIA TENENTE LUIGI ROSSI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.