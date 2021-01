Boscoreale – Ultimati i lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola Cangemi

Con la ripresa delle attività didattiche in presenza prevista per lunedì 11 gennaio, docenti e alunni delle classi 1 e 2 della scuola primaria del plesso scolastico di via Cangemi ritorneranno a svolgere le lezioni in aule appena ristrutturate.

Nei giorni scorsi, infatti, una parte del plesso scolastico è stata riconsegnata alla dirigente scolastica, Carmela Mascolo, ad ultimazione dei lavori di adeguamento strutturale e sismico dell’edificio, iniziati a luglio 2019.

“Sono molto soddisfatto di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissi di ristrutturare quella che è la scuola più antica della città, la cui costruzione risale agli inizi degli anni ’60 – commenta il sindaco Antonio Diplomatico -. Abbiamo restituito alla comunità una scuola bella, sicura, accogliente ed efficiente. Per noi questo è il miglior modo per iniziare il nuovo anno, e auspico che quanto prima riprendano totalmente le attività didattiche in presenza per consentire a tutti gli alunni e docenti che frequentano l’edificio di fruire di una gran bella scuola – aggiunge il Sindaco -. Ringrazio il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica e il caposettore lavori pubblici che con un grande lavoro di squadra hanno coordinato gli interventi e seguito costantemente l’esecuzione dei lavori”.

“Le aule consegnate sono ventuno oltre ad alcuni uffici di segreteria – spiega Francesco Faraone, vicesindaco con delega all’edilizia scolastica -. L’edificio, che è il più grande della città ed ospita 602 alunni, si presenta nella sua antica bellezza ed è un fiore all’occhiello per l’amministrazione. Una struttura all’avanguardia dotata di sistemi di sicurezza e impianti di ultima generazione. Un ringraziamento va alla ditta esecutrice dei lavori che per consentire sollecitamente l’utilizzo della struttura non si è mai fermata, nemmeno nel lungo periodo di lockdown della scorsa primavera”.

La messa in sicurezza dell’edificio scolastico è avvenuta principalmente attraverso il rinforzo degli elementi strutturali e dei solai, cui è seguita la demolizione e rifacimento della scala che collega il corpo aule e delle scale di emergenza. La struttura è stata dotata di un impianto di riscaldamento, di un nuovo impianto elettrico, con illuminazione a led, e creazione rete Lan-WiFi. Altri interventi realizzati sono: chiamata di emergenza dai servizi igienici, rilevazione fumi, automazione accesso carrabile, produzione fotovoltaica, produzione acqua calda sanitaria da fonte solare termica, rifacimento degli impianti idrico-sanitari, raccolta acqua piovana destinata all’irrigazione del verde, integrazione dell’impianto antincendio esistente, pitturazione interna ed esterna.