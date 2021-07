Boscoreale- Torna il mercato della Terra Vesuvio: protagonista l’orto vesuviano

Come ogni seconda domenica del mese, l’11 luglio si rinnova l’appuntamento in piazza Vargas con il Mercato della Terra – Paniere Vesuviano, promosso dal Comune e dalla condotta Slow Food vesuviana.

Dalle ore 9 alle ore 13 sarà possibile conoscere i prodotti di questa stagione, in particolare dell’orto vesuviano e della sua ricchezza: pomodori, peperoni, insalate, melenzane, zucchine ecc., necessari per combattere l’ondata di afa di questi giorni.

Non mancheranno i prodotti conservati grazie al lavoro dei produttori vesuviani.

Si ricorda che in località Villa Regina, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, è possibile visitare il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e la Villa Rustica di epoca romana che è uno dei siti del Parco Archeologico di Pompei. Si ricorda che per la visita del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio è obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@museoparcovesuvio.it.

“Domenica è un’occasione per trascorrere una giornata a Boscoreale per scoprire la ricchezza del lavoro agricolo nel nostro territorio recandosi al “Mercato della Terra” che da anni realizziamo grazie alla condotta Slow Food, e visitare il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e gli scavi archeologici – ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico –. La crescita dell’agricoltura di qualità e di prossimità è essenziale per difendere il paesaggio e l’ambiente e per dare nuove opportunità di lavoro. In questo percorso di valorizzazione del territorio dovremo aiutare e sostenere lo sviluppo delle attività di ospitalità e accoglienza”.