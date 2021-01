Boscoreale – Situazione COVID: in aumento i guariti

Alla luce degli ultimi dati pervenuti dall’Asl, come da report che si allega, si registra un aumento dei guariti.

“I dati pervenuti fino al 7 gennaio, anche se con un minor numero di tamponi dovuto alla chiusura dei laboratori, sono confortanti – ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico -. Abbiamo avuto un significativo aumento di guariti che ha fatto scendere il numero degli attuali positivi a 124. Ciò non significa che dobbiamo abbandonarci ad atteggiamenti irresponsabili – ha aggiunto il Sindaco – ma anzi, per non avere un’impennata dei contagi, è necessario continuare ad assumere i giusti comportamenti con l’utilizzo di mascherine e costante lavaggio delle mani”.