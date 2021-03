Boscoreale – Ristrutturazione scuola Cangemi: consegnate le certificazione tecniche

Si è concluso stamattina, con la consegna delle certificazioni tecniche relative agli impianti tecnologici (elettrico e speciale, condizionamento e idrico-sanitario), l’iter tecnico-amministrativo connesso con i lavori di adeguamento strutturale e sismico del plesso scolastico di via Cangemi. Il procedimento è stato svolto dal vicesindaco, assessore all’edilizia scolastica Francesco Faraone, dal dirigente del settore lavori pubblici e dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 1° Cangemi Carmela Mascolo.

“Con il compimento di questo necessario iter – spiega Francesco Faraone, vicesindaco con delega all’edilizia scolastica – la scuola è pronta per essere utilizzata dagli alunni e al contempo abbiamo scongiurato i doppi turni che ci sarebbero stati alla ripresa delle attività didattiche. Le aule consegnate sono ventuno oltre agli uffici di presidenza, segreteria e sala docenti. Colgo l’occasione – aggiunge Francesco Faraone – per comunicare che sono in corso i lavori di risistemazione delle aree verdi di tutti i plessi scolastici del territorio che saranno ultimati entro fine della corrente settimana-“.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Carmela Mascolo che ha commentato “Questo è un importante traguardo raggiunto per la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Cangemi. Con il corpo docenti e i collaboratori scolastici ce la metteremo tutta per sistemare velocemente le aule allo scopo di porre a disposizione degli alunni l’edificio quanto prima. Genitori e alunni attendevano da tempo questo momento, e li ringrazio per la pazienza avuta in questi mesi, sperando che le attività didattiche possano presto ritornare alla normalità”.