Boscoreale – Riduzione della TARI per utenze non domestiche, domande entro il 30 dicembre

Scadrà il prossimo 30 dicembre il termine per presentare le domande per accedere all’intervento di sostegno di riduzione della TARI per l’anno 2020, disposto dall’Amministrazione comunale a favore dei titolari di utenze non domestiche (attività commerciali e pubblici esercizi) che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sul portale internet istituzionale www.comune.boscoreale.na.it sono pubblicati il modello di domanda e le linee di indirizzo per la riduzione della TARI.